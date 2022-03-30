Внучка Ельцина подразнила поклонников откровенным снимком с французского курорта

У бывшего президента России Бориса Ельцина шестеро внуков. Самая младшая — 19-летняя Мария Юмашева. Девушка ведет достаточно роскошный образ жизни: носит дорогие украшения, посещает рестораны и приобретает шикарные вещи.

Сейчас Мария находится на французском курорте Сен-Барте. Наследница выложила пикантный снимок, подразнив аудиторию.

Шикарно проводить время Марии помогает футболист Федор Смолов. Влюбленных давно не видно на совместных фото, но и о разрыве они ничего не говорили. Поговаривали даже, что спортсмен собирался жениться на Юмашевой.

Девушка всю жизнь живет за границей, а родилась в 2002 году в Лондоне. Как говорила ее мама Татьяна, Маша с рождения говорит на иностранных языках.

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