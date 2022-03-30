«Это очень важное событие!»: Юлия Меньшова – о возможной покупке Ватиканом газа за рубли

Актриса порадовалась новости и назвала ее исторической.

Актриса Юлия Меньшова в «Телеграме» порадовалась, что небольшое европейское государство Ватикан, возможно, решило покупать газ за российские рубли.

«Это очень важное событие! Исторически важное». Юлия Меньшова

Напомним, что банк Ватикана Istituto per le Opere di Religione якобы закупил у Центробанка рубли на сумму в десять миллионов евро. Ими он хотел оплатить российский газ согласно установленной правительством РФ схеме.

Заметим, что данную новость о покупке газа за рубли Ватиканом не опубликовали серьезные российские СМИ. Скорее всего, это самая обычная «утка».

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