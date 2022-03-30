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«Это очень важное событие!»: Юлия Меньшова – о возможной покупке Ватиканом газа за рубли

Актриса порадовалась новости и назвала ее исторической.

«Это очень важное событие!»: Юлия Меньшова – о возможной покупке Ватиканом газа за рубли
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Меньшова в «Телеграме» порадовалась, что небольшое европейское государство Ватикан, возможно, решило покупать газ за российские рубли.

Юлия Меньшова
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

«Это очень важное событие! Исторически важное».

Юлия Меньшова

Напомним, что банк Ватикана Istituto per le Opere di Religione якобы закупил у Центробанка рубли на сумму в десять миллионов евро. Ими он хотел оплатить российский газ согласно установленной правительством РФ схеме.

Заметим, что данную новость о покупке газа за рубли Ватиканом не опубликовали серьезные российские СМИ. Скорее всего, это самая обычная «утка».

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