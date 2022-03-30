«Это очень важное событие!»: Юлия Меньшова – о возможной покупке Ватиканом газа за рубли

Актриса Юлия Меньшова в «Телеграме» порадовалась, что небольшое европейское государство Ватикан, возможно, решило покупать газ за российские рубли.
«Это очень важное событие! Исторически важное».
Напомним, что банк Ватикана Istituto per le Opere di Religione якобы закупил у Центробанка рубли на сумму в десять миллионов евро. Ими он хотел оплатить российский газ согласно установленной правительством РФ схеме.
Заметим, что данную новость о покупке газа за рубли Ватиканом не опубликовали серьезные российские СМИ. Скорее всего, это самая обычная «утка».
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