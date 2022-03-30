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Тимати подкинул неплохую идею, как можно заработать в нынешнее время

Артист признался, что сам бы с удовольствием раскошелился.

Тимати подкинул неплохую идею, как можно заработать в нынешнее время
Тимати. Фото: Global Look Press

Недавно Тимати решил дать серьезный ответ фастфудам, сбежавшим из России. Артист решил развить свою сеть ресторанов быстрого питания, обеспечив соотечественников не только недорогими бургерами, но и ручного производства.

Напомним, в «Макдоналдсе» они производственные. Рэпер даже подал заявку на получение гранта мэру Москвы.

Тимати.
Тимати. Фото: Global Look Press

Похоже, что Тимати сейчас сделал серьезную ставку на бизнес, оставив музыку на втором плане. Также он подкинул хорошую идею коучам, которые с удвоенной силой стали объявлять в Сети свои марафоны.

Юнусов уверен, что сейчас будут пользоваться спросом тренинги по развитию бизнеса в современных экономических реалиях, с объяснением куда вложить средства и из чего извлечь прибыль.

Как написал Тимати, он сам бы с удовольствием пошел на такие курсы.

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