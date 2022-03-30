Тимати подкинул неплохую идею, как можно заработать в нынешнее время

Артист признался, что сам бы с удовольствием раскошелился.

Недавно Тимати решил дать серьезный ответ фастфудам, сбежавшим из России. Артист решил развить свою сеть ресторанов быстрого питания, обеспечив соотечественников не только недорогими бургерами, но и ручного производства.

Напомним, в «Макдоналдсе» они производственные. Рэпер даже подал заявку на получение гранта мэру Москвы.

Похоже, что Тимати сейчас сделал серьезную ставку на бизнес, оставив музыку на втором плане. Также он подкинул хорошую идею коучам, которые с удвоенной силой стали объявлять в Сети свои марафоны.

Юнусов уверен, что сейчас будут пользоваться спросом тренинги по развитию бизнеса в современных экономических реалиях, с объяснением куда вложить средства и из чего извлечь прибыль.

Как написал Тимати, он сам бы с удовольствием пошел на такие курсы.

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