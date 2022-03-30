«Не могу вызвать такси, забронировать отель»: Айза решила бежать в Дубай из Шри-Ланки, но потеряла симку

До этого бывшая жена рэпера Гуфа говорила, что хочет домой.

Блогер Айза в разгар трудных международных событий взяла детей и сбежала на Шри-Ланку. Правда, там ей жить вовсе не понравилось.

Бывшая жена Алексея Долматова (рэпера Гуфа) сообщила своим подписчикам, что на острове жуткий экономический кризис. Она с трудом добывает еду, воды и электричества нет.

«Хочу домой», — резюмировала она.

Видимо, добираться в Россию она решила через Дубай, а может, и вовсе надумала туда перебраться вслед за Оксаной Самойловой и Джиганом. В личном блоге Айза написала, что потеряла сим-карту.

«Я лазер. Потеряла симку. Не лазер. А лузер. Не могу вызвать такси, забронировать отель (в Дубае). Так я теперь еще и без связи», — сбивчиво написало в соцсетях блогер.

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