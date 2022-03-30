«Уничтожить русский язык»: Иосиф Пригожин объяснил, почему артистам закрывают въезд в Латвию

По словам продюсера, он с женой всегда был дружелюбно настроен к жителям прибалтийских стран.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему многим российским артистам стал вдруг резко запрещен въезд в Латвию, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

«Вероятно, задача властей Латвии — уничтожить русский язык. Никогда в отношении Латвии Валерия не высказывала и не высказывает никакого негатива!» Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, он с женой всегда был дружелюбно настроен, как к латышам, так и к литовцам с эстонцами. Продюсер заметил, что никогда не был националистом. Пригожин и сейчас выступает за свободу слова и передвижения, сообщает МК.ru.

Напомним, что многим российским звездам шоу-бизнеса власти Латвии запретили въезд в страну. В списке оказалось свыше двадцати фамилий.

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