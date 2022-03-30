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Что за полоса невезения! После криминальной истории с мужем у Жасмин требуют 300 миллионов

Деньги задолжал банку отец певицы, который умер в прошлом году.

Что за полоса невезения! После криминальной истории с мужем у Жасмин требуют 300 миллионов
Жасмин с мужем. Фото: Global Look Press

Певица Жасмин попала в какую-то полосу невезения. В 2019 году министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск мужа певицы, депутата Илана Шора.

Жасмин. Фото: Global Look Press

Бизнесмена суд Кишинева приговорил к лишению свободы сроком на семь с половиной лет за участие в банковских махинациях. После вынесения решения суда ему был запрещен выезд из страны, однако он ослушался и скрылся.

Теперь один из банков требует от Жасмин 300 миллионов, которые ему должен был при жизни ее отец Лев Манахимов, сообщает «СтарХит». Известный балетмейстер и почетный гражданин Дербента скончался год назад от последствий коронавируса.

При жизни отец певицы стал залогодателем в крупном займе, и теперь банк требует деньги не у самого заемщика, который по какой-то причине не может платить, а у наследников Льва Яковлевича — Жасмин и ее брата Анатолия.

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