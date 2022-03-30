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«Решение Чулпан на ее совести»: Пригожин высказался об отъезде Хаматовой в Латвию

По словам продюсера, он не понял поступок актрисы, хотя и уважает ее как талантливую единицу.

«Решение Чулпан на ее совести»: Пригожин высказался об отъезде Хаматовой в Латвию
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понял поступок актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала жить в Латвию. По его словам, в России Хаматова играла в театре, и никто ей не мешал. Все относилась к ней с уважением.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

По словам Иосифа Пригожина, всю сознательную жизнь Чулпан Хаматова прожила в России. Продюсер выразил уверенность, что российские артисты в Латвии не нужны.

«Решение Чулпан на ее совести. Она творческий человек, ранимый… Увы, сегодня нет ни одного лидера в области культуры, который бы смог всех ее деятелей консолидировать».

Иосиф Пригожин

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. В этой стране несколько лет назад она построила для себя экодом недалеко от Риги. Стоимость жилья составляет примерно 400 тысяч евро, сообщает МК.ru.

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Иосиф ПригожинЛатвияРигаРоссияЧулпан Хаматова