«У него жена и теща – латышки»: представитель Сюткина объяснил, почему певец ездит в Латвию

У супруги музыканта есть недвижимость в этой прибалтийской стране.

Представитель музыканта Валерия Сюткина заявил, что у певца нет своей недвижимость в Латвии. При этом у его жены Виолетты имеется дом в этой стране.

По словам представителя Сюткина, певец находится в России и никуда уезжать не собирается. Он заметил, что у некоторых артистов есть недвижимость за рубежом. К примеру, у музыканта Николая Трубача дома в Болгарии и Испании.

«Что касается Валерия Миладовича, у него жена и теща — латышки. У его жены Виолетты действительно есть недвижимость в Латвии, куда певец иногда приезжает. К своей жене — ничего страшного в этом нет». Представитель Валерия Сюткина

Напомним, что Латвия внесла в так называемый «черный список» группу российских звезд шоу-бизнеса. Среди них Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Наталья Подольская, Сергей Жуков, Полина Гагарина, Тимати, Александр Ерохин, Илзе Лиепа, Виктория Цыганова, Валерий Гергиев, Сергей Перегуда, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Владимир Машков, Никита Михалков и другие, сообщает МК.ru.

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