Ручонкой тянется к лицу бабушки Аллы: Пугачева предстала на памятном фото с внучкой Клавой в младенчестве

30 марта свой день рождения отмечает единственная внучка Примадонны. У Клавдии мини-юбилей, ей исполнилось 10 лет.

30 марта свой день рождения отмечает внучка Аллы Пугачевой. Клавдия — единственная дочка Кристины Орбакайте, у певицы есть двое старших сыновей: Никита Пресняков и Дени Байсаров. Клава учится в американской школе. Она бегло говорит на английском языке и учит испанский. Ранее дочку-именинницу с днем рождения поздравила ее мама. Кристина Орбакайте в одном из интервью призналась, что воспитывать дочку и сыновей — это совсем разные истории.

С особым трепетом и нежностью к внучке относится Примадонна. Алла Борисовна называет Клаву своей капелькой. И все потому, что дочка Кристины Орбакайте по характеру очень похожа на свою именитую бабушку.

В день рождения Клавы Земцовой сайт Teleprogramma.pro делится памятными снимками Аллы Пугачевой, на которых певица позирует с малюткой-внучкой в младенчестве. Клавуся в милом чепчике и одеяльце прильнула к бабушке. Своей крошечной ручонкой малышка тянулась к лицу Аллы, словно знакомясь с ней.

На фото также можно увидеть шоумена Максима Галкина и Кристину Орбакайте, которая обнимает сына-подростка Дени Байсарова.

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