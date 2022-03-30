Рядом с любимым: 53-летняя Буланова в платье свободного кроя навела фанатов на определенные мысли

Певица Татьяна Буланова уже не первый год счастлива в отношениях с молодым теннисистом. Ее избранника зовут Валерий Руднев и он на 19 лет младше певицы. Разница в возрасте, по словам Татьяны, нисколько их не смущает, но идти в ЗАГС певица не торопится.

В начале марта Буланова отметила свой 53-й день рождения. А накануне разместила на своей странице в соцсети совместное с Валерием фото. Артистка позировала в красном платье свободного кроя, что тут же навело фанатов на определенные мысли.

Татьяна не раз признавалась, что несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки, подумав о будущем. В Сети порассуждали о том, что, возможно, она не захотела прибегать к услугам суррогатной матери и уже находится в интересном положении.

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