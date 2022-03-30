«Каждый раз засыпаю»: Бузова показала, как выглядит ее каждое утро

Телеведущая пожаловалась на то, что не высыпается.

Ольга Бузова успевает все и везде. Она не раз рассказывала о своей высокой работоспособности и о том, как ответственно подходит к любой работе. Теперь же поющая ведущая приоткрыла еще один секрет из своей личной жизни. Оказалось, что ее утро начинается в 6 часов.

Правда, несколько будильников не спасают звезду. Просыпается она с трудом.

«Мой ежедневный подъем выглядит примерно так – сто будильников! И самый прикол в том, что я каждый раз засыпаю даже на 5 минут. Но при этом слышу все будильники, и за всю жизнь может быть не слышала раз или пару!» — написала Бузова в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне Ольга отметилась в студии телеканала «МАТЧ-ТВ», где порассуждала о хоккее. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, с которым Ольга «схлестнулась» летом прошлого года во время прямого эфира, не упустил возможности и в этот раз подколоть блондинку, напомнив про коньяк.

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