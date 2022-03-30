Изысканный пепельный блонд под седину: как выглядит моложавая мама Юлианы Карауловой

Юлиана Караулова по случаю дня рождения своей мамы, поделилась в личном микроблоге свежим снимком с красавицей-именинницей. Певица попросила поклонников оставить поздравительные слова в комментариях под постом, уточнив, что ее мама обязательно все прочтет и ей будет приятно такое внимание.

Кстати, Юлиана успела сделать свою маму бабушкой. У 33-летней певицы есть сынишка Саша. Вся семья артистки души не чает в малыше.

«С днем рождения, мамочка! Я уже, конечно, поздравила лично, а вы можете тут в комментариях. Ей будет очень приятно! Она все обязательно прочитает», — отметила певица.

К слову, мама Юлианы может похвастаться миловидной внешностью. Она выглядит значительно моложе своих лет, сверстницы могут брать с Алены Викторовны приме там, где речь заходит об элегантности и утонченности. Мама певицы покрасовалась на снимке с легкой укладкой: изысканный пепельный блонд под седину только добавлял образу именинницы шарма и благородности.

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