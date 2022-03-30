Будущая теща дала от ворот поворот — сначала надо окончить школу: Стриженова едва не вышла замуж в 17 лет

Екатерина Стриженова познакомилась с будущим мужем, когда была еще девушкой-подростком. На тот момент 14-летняя девчушка думала разве что об учебе. Ну а Саше Стриженову было всего 13. Оба снимались в фильме «Лидер». И несколько месяцев жили вдали от родителей в Сочи. Ребята так сдружились, что даже после того, как съемки закончились и они вернулись по домам, все равно продолжили общаться.

Спустя несколько лет, когда Александру исполнилось 16, он отважился поговорить с родителями своей юной невесты, сделав Екатерине предложение руки и сердца. Но в дело вмешалась мама Стриженовой. Будущая теща Александра поумерила пыл влюбленного юноши, заверив молодых, что сначала им нужно окончить школу. Ну а уже потом думать о женитьбе. Так ребята решили дождаться совершеннолетия. Тогда никаких препятствий для их брака не было, и они сыграли свадьбу, пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!