«Начинается самое интересное»: Омаров отреагировал на работу газопровода «Ямал-Европа»

Курбан Омаров – один из тех российский блогеров, кто активно следит за политической ситуацией в мире и поддерживает действия России. На днях стало известно, что европейским странам предложили покупать газ за рубли. К такому повороту событий там явно были не готовы, а накануне, со сообщениям Reuters, потоки газа по газопроводу «Ямал-Европа» упали до нуля.

Бизнесмен опубликовал в своем телеграм-канале карту, на которой отмечен вышеуказанный газопровод и высказал на этот счет свое мнение.

«Начинается самое интересное», — написал Омаров.

Напомним, ранее Курбан Омаров рассказывал, как его сын Омар решил заняться бизнесом, на что просил у него денег.

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