«В нашей стране без них есть кому петь»: Анна Семенович — об оскорблявших Россию артистах

Певица и телеведущая Анна Семенович заявила, что некоторые артисты поступили крайне некрасиво, когда перешли на прямые оскорбления жителей России. По ее мнению, это в текущей ситуации просто недопустимо.

«Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показали свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души». Анна Семенович

Как отметила Анна Семенович, есть артисты – патриоты своей страны. Они всегда будут со своими слушателями. Продолжат радовать людей своим творчеством.

По ее словам, эти люди в тяжелый момент не поддаются панике. Семенович заметила, что сейчас главная цель у артистов – объединять, а не разобщать, сообщает vm.ru.

Ранее украинский певец Макс Барских позволил себе резкие высказывания в адрес жителей России и некоторых наших исполнителей. Российские звезды не преминули ему ответить.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.