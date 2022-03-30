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«В нашей стране без них есть кому петь»: Анна Семенович — об оскорблявших Россию артистах

По словам певицы, маски сейчас оказались сорваны.

«В нашей стране без них есть кому петь»: Анна Семенович — об оскорблявших Россию артистах
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Анна Семенович заявила, что некоторые артисты поступили крайне некрасиво, когда перешли на прямые оскорбления жителей России. По ее мнению, это в текущей ситуации просто недопустимо.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: Global Look Press

«Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показали свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души».

Анна Семенович

Как отметила Анна Семенович, есть артисты – патриоты своей страны. Они всегда будут со своими слушателями. Продолжат радовать людей своим творчеством.

По ее словам, эти люди в тяжелый момент не поддаются панике. Семенович заметила, что сейчас главная цель у артистов – объединять, а не разобщать, сообщает vm.ru.

Ранее украинский певец Макс Барских позволил себе резкие высказывания в адрес жителей России и некоторых наших исполнителей. Российские звезды не преминули ему ответить.

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