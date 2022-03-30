«Подругу не пускают в магазин, потому что русская»: Семенович рассказала о происходящем в Италии

По словам певицы и телеведущей, идет отвратительное гонение на русских.

Певица и телеведущая Анна Семенович заявила, что в последний месяц в Европе идет совершенно несправедливое и отвратительное гонение на русских людей.

«Когда на Западе отказываются лечить наших онкобольных детей. Когда мою подругу, живущую в Италии, не пускают в магазин потому, что она русская». Анна Семенович

По словам Анны Семенович, происходит самая настоящая русофобия, которой нет оправдания. Европейцы ведут себя, как думает исполнительница, словно какие-то лицемеры. Она и сама получила много хейта за свои высказывания. Правда, слов поддержки в разы больше, сообщает vm.ru.

Ранее актриса Яна Поплавская также рассказывала о гонении на русских в Европе. По ее словам, на русских церквях стали появляться негативные надписи.

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