«Я бы хотела в этом году выйти замуж и забеременеть»: Люся Чеботина рассказала о личной жизни

Как отметила певица, если чуть переждать, то можно остаться старой девой.

Певица Люся Чеботина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что в этом году хочет выйти замуж и забеременеть.

«Как у меня позиция на фразу «Хочу замуж»? А что туда хотеть-то? Я считаю, когда находишь того самого человека, тогда надо хотеть замуж. А когда ты один, то почему надо туда хотеть». Люся Чеботина

Как отметила Люся Чеботина, конечно, она бы хотела как можно скорее выйти замуж. «Я в том возрасте, когда уже пора. Потому что если переждать, то можно остаться старой девой. Хочется уюта, домашней обстановки. Я бы хотела в этом году выйти замуж и забеременеть», — заявила Люся Чеботина.

Напомним, что Люся Чеботина прославилась песней «Солнце Монако». В этом году ей исполнится 25 лет.

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