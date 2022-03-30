Проигнорировали: принц Гарри и Меган Маркл не появились на поминальной службе в память о принце Филиппе

Принц Гарри и Меган Маркл не явились на поминальную церемонию принца Филиппа. Хотя приглашение они получили еще несколько месяцев назад. Такое решение принял сам герцог Сассекский.

Как пишет Express, Гарри не захотел проводить время в Лондоне без королевской охраны. Все дело в том, что, отказавшись от королевских обязанностей, герцоги Сассекские не могут больше претендовать на королевские привилегии.

Поминальная церемония в честь годовщины смерти принца Филипп прошла накануне в Лондоне. Ее посетили многие монархи, в том числе король Испании Филипп и князь Монако Альбер. В целом службу посетили порядка двух тысяч человек.

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Напомним, муж Елизаветы II, принц Филипп, умер в прошлом году, не дожив до своего 100-летия два месяца.

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