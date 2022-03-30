«Задорнов грешил полувраньем, полуворовством»: Ширвиндт негативно высказался о сатирике

Актер рассказал случай, который случился во время их полета в Кельн.

Актер Александр Ширвиндт заявил, что писатель-сатирик Михаил Задорнов в начале своего творчества не гнушался воровать шутки друзей, а затем использовал их в своих программах.

«Миша Задорнов поначалу грешил этим — полувраньем, полуворовством. Как-то мы летели компанией в Кельн. Жванецкий поворачивается ко мне: «Вот что я тебе расскажу…» Александр Ширвиндт

Как заметил Ширвиндт, в этот момент они вместе посмотрели на сидящего рядом Задорнова и замолчали. Понимали, что он может шутку своровать. По словам Ширвиндта, после того случая на своих вечерах Михаил Задорнов стал ссылаться на имена тех, кому принадлежит байка, сообщает telegra.ph.

Напомним, что Михаил Задорнов ушел из жизни в ноябре 2017 года. На момент смерти ему было 69 лет.

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