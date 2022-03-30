«Вы газ продаете? Нет, только показываем»: Виктория Лопырева посмеялась над европейцами

Модель Виктория Лопырева в «Телеграме» высмеяла европейцев за отсутствие у них газа. Она разместила отрывок из песни исполнителей Leonid Rudenko & Stasprostoklass «Какова красота».

Ниже она опубликовала забавный диалог: «Вы газ продаете?». «Нет, только показываем». «Красивый». На кадрах можно увидеть как раз газ.

Ранее Виктория Лопырева рассказывала, что в последний момент отказалась от поездки в Саудовскую Аравию, где, как потом выяснилось, произошел теракт. Модель должна была посетить один из этапов гонок «Формула 1».

Позже Виктория Лопырева улетела на Мальдивы. В России она обещала появиться только в мае.

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