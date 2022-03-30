«Я в Москве»: Юлия Меньшова опровергла слухи об эмиграции из России

Телеведущая Юлия Меньшова в беседе с Teleprogramma.pro опровергла слухи о своей эмиграции из России.
Ранее телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?» обмолвился, что Юлия Меньшова «уже далеко». Судя по всему, он намекал, что звезда покинула родную страну.
«Я вообще не комментирую такие высказывания. Но хочу сказать, что я в Москве. Всего доброго».
Напомним, что Россию за последнее время покинули сразу несколько известных личностей. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак и некоторые другие.
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