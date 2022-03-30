Как и с чем правильно носить ботильоны
Видео
Как приготовить суп том ям без экзотических продуктов
Видео

«Я в Москве»: Юлия Меньшова опровергла слухи об эмиграции из России

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили намекнул, что его коллега якобы «уже далеко» от столицы.

«Я в Москве»: Юлия Меньшова опровергла слухи об эмиграции из России
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Меньшова в беседе с Teleprogramma.pro опровергла слухи о своей эмиграции из России.

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?» обмолвился, что Юлия Меньшова «уже далеко». Судя по всему, он намекал, что звезда покинула родную страну.

«Я вообще не комментирую такие высказывания. Но хочу сказать, что я в Москве. Всего доброго».

Юлия Меньшова

Напомним, что Россию за последнее время покинули сразу несколько известных личностей. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак и некоторые другие.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваКсения СобчакМоскваОтар КушанашвилиЮлия Меньшова