«Удивлена такому повороту»: Калашникова поставила на место Боню из-за кактуса

На днях Виктория Боня рассказала о том, что любой недуг можно победить кактусом. Высказывание звезды не осталось незамеченным. Его, по просьбе журналистов, прокомментировала певица Анна Калашникова.

Резкий ответ от экс-звезды «Дома-2» не заставил себя ждать. Виктория высмеяла Анну, отметив, что артистка не читает научную литературу, да и вообще не умеет читать.

«Сразу скажу, была очень удивлена такому повороту, поскольку к Вике всегда тепло относилась, мы не так давно хорошо общались на съемках. Но тут не могу не ответить. Дорогая, у меня три высших образования и школьная «золотая» медаль. Так что странно даже обсуждать умею ли я читать или нет», — заявил в своем телеграм-канале Калашникова.

Также Анна отметила, что имеет три высших образования и предпочитает обращаться к традиционной медицине, а не заниматься самолечением.

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