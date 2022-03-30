«А кто это?»: мама Ольги Бузовой поставила на место Верку Сердючку

На днях Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, в интервью каналу «А поговорить?» на You-Yube раскритиковал многих звезд. Досталось и Ольге Бузовой, которая долго плакала из-за закрывшейся популярной соцсети.

Но если сама Бузова пропустила все мимо ушей, то ее мама высказала свое мнение на этот счет. Ирина Бузова считает, что высказывания Данилко просто недостойны никакого внимания.

«А это кто? Почему я должна знать ее мнение, и, тем более, на него реагировать?» — цитирует маму звезды «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Напомним, ранее Ольга Бузова отреагировала на слова Макса Барских, который заявил, что оставит россиян без своей музыки. Кроме того, украинский артист раскритиковал соцсети известной блондинки.

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