«Пугачева задумалась»: известная артистка рассказала, как Николаев навестил Примадонну

Михаил Танич любил открывать новые имена. Когда-то именно с его песни «Робот» началась карьера Аллы Пугачевой. После он помог начинающему композитору Игорю Николаеву громко заявить о себе.

Вдова Михаила Танича Лидия Козлова вспоминала, что легендарный «Айсберг» стал третьим ее совместным творением с Игорем Николаевым. Тогда начинающий композитор только приехал с Сахалина и получал профессиональное образование в Москве.

«Я показала Игорю «Айсберг». Когда Игорь приехал к Пугачевой, она лежала в постели больная, с гриппом. Рядом сидел Андрюша Вознесенский. Меня там не было, все это я знаю от третьих лиц. Пугачева сказала Игорю: «Ну, показывай, с чем пришел». Когда Игорь исполнил мой «Айсберг», Пугачева задумалась», — цитируют Козлову «7 Дней».

После этого Алла Пугачева не раз рассказывала, что практически сразу выздоровела – болезнь как рукой сняло. Артистка оделась и поехала на запись песни.

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