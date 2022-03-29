«Расскажу, кем ты работала и с кем»: Тигран Салибеков пригрозил раскрыть прошлое Кати Колисниченко

Бывший участник «Дома-2» Тигран Салибеков пригрозил родной сестре своей жены Юли Салибековой, которая разводится с ним.

Катя Колисниченко, поддерживающая Юлю во время развода с мужем, получила от Тиграна Салибековы угрозы. Он остался недоволен тем, что Катя Колисниченко высмеяла его профессию.

Дело в том, что пока Тигран Салибеков был женат на Юлии, он жил за ее счет, а теперь ему приходится шевелиться самому.

И он подался в сетевой маркетинг, где пока никаких успехов не добился. Катя Колисниченко на эту тему злорадствует, а Тигран в отместку пригрозил раскрыть о ней некую неприглядную правду.

«Ягодица, будешь много болтать, я расскажу, кем ты работала и с кем. И главное — как ты работала. Так что не в твоих интересах говорить про мою работу», — высказался Тигран Салибеков.

Напомним, в этот вторник, 29 марта, состоялось первое судебное заседание по бракоразводному процессу Юлии и Тиграна Салибековых. На нем Тигран озвучил, какую сумму он готов выделять в месяц на содержание троих сыновей.

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