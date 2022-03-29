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Чем на самом деле сейчас занят Филипп Киркоров, вскрылось во время эфира

Известная ведущая сказала, что хорошо владеет ситуацией.

Чем на самом деле сейчас занят Филипп Киркоров, вскрылось во время эфира
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Алена Жигалова в эфире YouTube-проекта S! Успокоила поклонников Филиппа Киркорова, которые обеспокоились его отсутствием в социальных сетях.

Многие фолловеры стали бить тревогу, переживая, что король российской эстрады вслед за другими звездами покинул Россию.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Ведущая заверила, что лично общается с артистом и точно знает: Филипп Бедросович на самом деле дома. И занят он сейчас в основном подготовкой к своему юбилею, который планировал еще очень давно.

«В апреле Филиппу Киркорову будет 55 лет, и он должен выступать с концертами в Кремле!» — сообщила Алена Жигалова.

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