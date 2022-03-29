Чем на самом деле сейчас занят Филипп Киркоров, вскрылось во время эфира

Известная ведущая сказала, что хорошо владеет ситуацией.

Алена Жигалова в эфире YouTube-проекта S! Успокоила поклонников Филиппа Киркорова, которые обеспокоились его отсутствием в социальных сетях.

Многие фолловеры стали бить тревогу, переживая, что король российской эстрады вслед за другими звездами покинул Россию.

Ведущая заверила, что лично общается с артистом и точно знает: Филипп Бедросович на самом деле дома. И занят он сейчас в основном подготовкой к своему юбилею, который планировал еще очень давно.

«В апреле Филиппу Киркорову будет 55 лет, и он должен выступать с концертами в Кремле!» — сообщила Алена Жигалова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.