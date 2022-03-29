Чем на самом деле сейчас занят Филипп Киркоров, вскрылось во время эфира

Алена Жигалова в эфире YouTube-проекта S! Успокоила поклонников Филиппа Киркорова, которые обеспокоились его отсутствием в социальных сетях.
Многие фолловеры стали бить тревогу, переживая, что король российской эстрады вслед за другими звездами покинул Россию.
Ведущая заверила, что лично общается с артистом и точно знает: Филипп Бедросович на самом деле дома. И занят он сейчас в основном подготовкой к своему юбилею, который планировал еще очень давно.
«В апреле Филиппу Киркорову будет 55 лет, и он должен выступать с концертами в Кремле!» — сообщила Алена Жигалова.
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