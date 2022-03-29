Жена снова беременна: Алек Болдуин готовится стать отцом в восьмой раз

Актер и его жена Хилария поделились радостной новостью. Однако в скором времени звезду ждет суд. Не исключено, что ему могут дать срок.

Алек Болдуин является не только актером, но также комиком и писателем. Он лауреат таких престижных премий, как «Золотой глобус», «Эмми», «Оскар» и «Тони». Артист может похвастаться не только богатой фильмографией, но и крепкой семьей.

Уже девять лет он счастлив в браке с инструктором по йоге Хиларии Томой. Она подарила ему шесть детей. Они воспитывают: 8-летнюю дочь Кармен и малышку Люсию, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео и годовалого Эдуардо.

У Болдуина также есть седьмой ребенок, дочь Айленд, которую ему родила актриса Ким Бейсингер. 28-летняя Айленд делает успешную карьеру фотомодели. В последнее время актеру приходится сложно, так как предложений по работе нет.

Он ждет суда по делу Галины Хатчинс, которую случайно убил на съемках из пистолета. Однако 29 марта стало известно, что 63-летний Алек снова готовится стать отцом.

Пара поделилась кадрами, на которых запечатлелись в окружении всех своих детей. Их младший малыш появился на свет всего год назад. И теперь Хилария снова беременна.

Отметим, что она уже дважды переживала выкидыш. Каждый раз ей все труднее дается вынашивание детей. Поэтому их дочь Люсия была рождена суррогатной мамой. Теперь артист принимает поздравления.

«После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть захватывающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Baldwinito. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом», — заявила жена актера.

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