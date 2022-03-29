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Ну и ситуация! Миро заметила странное поведение Бородиной на свидании с возлюбленным

Ксения Бородина сидела во время спектакля в телефоне.

Ну и ситуация! Миро заметила странное поведение Бородиной на свидании с возлюбленным
Ксения Бородина. Фото: соцсети

Блогер Лена Миро в своем «ЖЖ» обратила внимание подписчиков на странное поведение Ксении Бородиной во время свидания со своим бойфрендом.

Напомним, ведущую заметили в театре с мужчиной, который постоянно сопровождает ее в заведениях.  Бородина представление практически не смотрела, все время сидела в телефоне.

Ксения Бородина с бойфрендом в театре. Фото: соцсети

Миро удивило, что Ксения Бородина была больше увлечена виртуальной реальностью, чем спектаклем и своим возлюбленным. А также что и он тоже предпочитал копаться в своем смартфоне.

«Вот я даже представить не могу ситуацию, в которой мужчина пялился в телефон в моей компании. Да я и сама редко когда держу телефон в руке. Он у меня почти всегда в сумке или, если я дома, — на зарядке», — заметила Лена Миро.

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