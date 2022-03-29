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Взгляд Хюррем Султан: Мерьем Узерли подчеркнула фигуру в комбинезоне песочного оттенка

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли покрасовалась на фотосъемке.

Взгляд Хюррем Султан: Мерьем Узерли подчеркнула фигуру в комбинезоне песочного оттенка
Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press

Турецко-немецкая модель и актриса Мерьем Узерли ведет активную жизнь. Она— мама двух маленьких дочек, но это ничуть не мешает ей строить карьеру и заниматься самореализацией.

Мерьем Узерли с легкостью преодолевает расстояния и принимает участие во всевозможных встречах, показах и съемках.

В эти дни звезда находится в Дубае. В микроблоге Мерьем Узерли поделилась кадром, который, вероятно, сделала, готовясь к фотосессии.

Актриса предстала в комбинезоне песочного оттенка, подчеркнувшем ее стройную фигуру. В руках у дивы — сумка малахитового оттенка люксового бренда Louis Vuitton. В кадр Мерьем Узерли смотрит взглядом своей героини из сериала «Великолепный век» Хюррем Султан.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в песочном комбинезоне. Фото: соцсети

Напомним, Мерьем Узерли снялась в 99-ти сериях турецкого фильма «Великолепный век». Эта работа принесла ей множество наград и всемирную славу.

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