И это только начало: Авраам Руссо требует 5 миллионов со своих обидчиков

Певец намерен поставить жирную точку в деле о нападении на него.

Авраам Руссо планирует посадить людей, которые покушались на его жизнь в нулевые. Срока давности для подобного рода преступлений в российском законодательстве не предусмотрено, поэтому реальный срок они получить могут.

Напомним, ранее завершился суд по другому иску Руссо — о его похищении, который приговорил виновников, но тут же отпустил их как раз из-за истечения срока давности преступления.

По словам адвоката музыканта Андрея Алешкина, сейчас они подали гражданский иск к обвиняемым, требуя с них возмещения морального вреда в сумме 5 миллионов рублей.

Кроме того, они с Авраамом Руссо хотят пополнить скамью подсудимых новыми фигурантами дела — очень известными личностями. Какими именно — пока решили не говорить, сообщает сайт КП.

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