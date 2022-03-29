Прилучный? Муцениеце с мокрыми волосами показала искусанные губы

Звезда «Закрытой школы» в последнее время цветет и пахнет.

Агата Муцениеце в последнее время любит говорить загадками и задавать ребусы своим поклонникам.

Будучи в загородном санатории, она похвасталась помолвочным колечком и букетами. Сказала, что объяснит это позже. Пока никаких рассказов на эту тему не последовало.

Зато стало известно, что бывший муж актрисы Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович. Артиста стали видеть в компании экс-жены.

И вот новая загадка от Агаты Муцениеце: на сей раз в своем телеграме она запечатлелась после душа с мокрыми волосами и покусанными губами. Вполне вероятно, что последнего факта фолловеры знаменитости и не заметили бы. Но она специально акцентировала его.

«Как же чертовски важно и правильно любить себя такой, какая ты есть. С покусанными губами и мокрой головой», — написала актриса.

Подписчики Муцениеце, обсуждая этот пост, предположили, что к их любимице приходил в гости бывший муж Павел Прилучный.

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