«Рано или поздно выглянет солнце»: жена Малинина вышла на связь с поклонниками после долгой паузы

Эмма Малинина призналась, что больше не может радоваться жизни.

Жена известного музыканта Александра Малинина Эмма Малинина полтора месяца ничего не публиковала в своих соцсетях.

Только в самом конце марта она вышла на связь с подписчиками и объяснила им причину своей затяжной паузы.

«Я не могу постить фотографии и радоваться жизни, когда кому-то ужасно плохо. Всегда старалась быть с вами честной, открытой, искренней. И для меня важно остаться такой же.

Сейчас мне нужно время, чтобы вернуться к себе, отрефлексировать происходящее — чтобы я могла продолжить с вами разговаривать, быть полезной. Просто быть с вами», — написала Эмма Малинина в микроблоге.

Она призналась, что все эти дни думала, о чем поговорить со своей аудиторией. Эмма Малинина пожелала всем постараться сохранять в сердце любовь и открытость.

«И теперь ваше с нами душевное здоровье меня волнует больше всего. Именно от него зависит наша будущая жизнь. Все проходит, рано или поздно выглянет солнце. Главное, несмотря ни на что, сохранять в сердце любовь и открытость. Любви нам», — заключила Эмма Малинина.

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