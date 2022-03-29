Сама женственность: Саша Савельева в струящемся платье и босоножках сделала акцент на тонких щиколотках

Саша Савельева является известной певицей. В свое время она участвовала в «Фабрике звезд». Потом ей довелось много гастролировать в составе группы «Фабрика». К молодой и привлекательной артистке пришла слава.

А вот ее сердце завоевал актер Кирилл Сафонов. Многие до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Недавно супруги отпраздновали трехлетие сына Леона.

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Теперь Саша строит сольную карьеру. Она проводит время не только на работе, но и успевает воспитывать наследника. Но также певица успела вернуться в форму после родов. Ее часто приглашают на фотосессии.

Примечательно, что на этот раз она решила показать свой женственный образ с новой съемки. Савельева позировала перед камерой в струящемся платье мидакси под далматинца. Приталенный наряд с разрезом дополнили босоножки на шпильке. Она подчеркнула тонкие щиколотки.

«Ветер перемен?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Саша. Молодую маму осыпали комплиментами: «Саш, на маму тут похожа очень», «Вот это красота», «Круэлла в добром образе», «Какой элегантный наряд», «Это роскошно», «Я обожаю такие платья», «Хорошенькая», «Голливудская звезда», «Вот это ножки», «Ох, вы обворожительны», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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