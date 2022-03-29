«Позор вам»: Юлия Салибекова озвучила сумму алиментов, которую Тигран согласился платить детям после развода

В этот вторник, 29 марта, состоялось первое судебное заседание по бракоразводному процессу экс-участников «Дома-2» Юлии и Тиграна Салибековых.

Как рассказала Юлия Салибекова в микроблоге, мирно договориться о содержании троих сыновей и разделе имущества им не удалось. А значит, процесс затянется.

«Наш общий знакомый заявил, что больше двадцати тысяч рублей алиментов на содержание троих детей он не заплатит», — озвучила Юлия Салибекова цифру, на которую готов раскошелиться Тигран.

В следующий раз они встретятся в суде через неделю. Следующее заседание состоится 7 апреля. Тигран Салибеков к тому же пытается отобрать у Юлии квартиры, купленные на ее деньги для сыновей. Салибекова видит в этом происки свекрови и свекра, которые всегда не любили невестку.

«Очень низко и подло поступают моздокские бабушка с дедушкой, снабжая своего сына не умом и понятиями о том, что своих троих сыновей должен содержать он, так как он отец, а помогают отмазаться, отсудить квартиры, купленные мною сыновьям, их же единственным внукам. Позор вам, Салибековы из Моздока! Позор! Рушите жизнь своего сына, топчете внуков. Фу!» — эмоционально высказалась Юлия Салибекова.

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