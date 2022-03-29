«В деле замешаны известные персоны»: вскрылись невероятные факты о нападении на Руссо

Авраам Руссо пострадал от пули еще в нулевые, однако это дело нельзя до сих пор считать законченным.

Авраам Руссо дважды попадал в ситуации криминального характера, в 2004-м его похитили, в 2006-м его пытались убить. В результате певец был ранен в ногу и чудом выжил из-за скоро оказанной помощи.

Недавно суд вынес финальное решение по делу о похищении. Однако получивших сроки подсудимых освободили из зала суда из-за истечения срока давности. А вот по делу о покушении на убийство Аврааму Руссо еще предстоят дальнейшие разбирательства. И здесь сроков давности в российском законодательстве не предусмотрено.

Как пишет КП, эта история вскоре получит неожиданный для многих поворот.

«Еще арестованы не все обвиняемые. В деле замешаны известные персоны, которые уже были допрошены в качестве свидетелей», — рассказал изданию адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, расследование уголовного дела будет продолжено, несмотря на то что часть лиц уже скоро предстанет перед судом.

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