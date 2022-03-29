«Все общение через няню!»: Ксения Бородина пресекла любое общение с экс-мужем

Телеведущая заявила, что не видится с Курбаном Омаровым и даже не общается. Более того, он не появится на школьной линейке в этом году.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она ведет шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой. Ксения за годы работы смогла заработать целое состояние. У нее целых три квартиры в Москве.

Сама она живет в доме, где воспитывает дочку Марусю от первого брака и малышку Теону от второго мужа Курбана Омарова. А вот в прошлом году супруги развелись. Обошлось без скандалов, но теперь звезда даже не разговаривает с бывшим мужем.

29 марта Бородина решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что за минувшие месяцы ни разу не виделась с Омаровым даже случайно.

«Бог миловал. Слишком разные», — заверила телеведущая.

Однако бизнесмен часто показывает видео, на которых проводит время с дочкой. Поклонники спросили, как экс-супруги договариваются о таких встречах.

«Все общение через няню! Со мной связи нет и не будет!» — ответила Ксения.

Еще больше фанатов удивил тот факт, что 1 сентября она намерена сама вести детей в школу. По всей видимости, Курбану она запретила приходить на школьную линейку и провожать наследницу на учебу.

«Ну мы как-то существуем без пап 24/7. Болеем, ложимся спать, гуляем, путешествуем, учимся, делаем уроки, ходим к врачу. А тут до школы не дойдем? Поздравить всегда можно отдельно», — написала звезда.

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