Безупречная леди: Миддлтон в платье мидакси в горох и шляпке предстала на публике с мужем и детьми

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям появились на церковной службе. Кейт Миддлтон снова очаровала публику.

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Влюбленные уже больше 10 лет счастливы вместе. Они зачастую вдвоем появляются на светских мероприятиях и важных встречах. Несмотря на большое количество королевских обязанностей, у них хватает время и на воспитание детей.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта уже учатся в школе, а вот принцу Луи только три года, поэтому его родители редко берут с собой на мероприятия.

На днях герцог и герцогиня Кембриджские вернулись из тура по Центральной Америке. Почти за неделю они посетили три государства. А вот 29 марта пара отправилась на службу в церковь.

В честь Дня памяти принца Филиппа королева Елизавета II собрала родных. Лишь принц Гарри и Меган Маркл не приехали. Для такого случая Кэтрин выбрала черное платье мидакси в мелкий горошек. Наряд Alessandra Rich дополнили широкополая шляпка и лодочки в тон.

Миддлтон и принц Уильям вели за руки детей. С ними были принц Джордж и принцесса Шарлотта. Они были одеты в одной гамме с папой.

Королевские супруги приехали в церковь на поминальную службу в Вестминстерском аббатстве. Шарлотта выглядела грустной, тогда мама решила ее подбодрить. Эксперт Жаки Пресс, который умеет читать по губам, расшифровал их разговор.

«Ты можешь улыбаться», — цитирует Daily Mail расшифрованные слова Миддлтон.

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