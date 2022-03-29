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Безупречная леди: Миддлтон в платье мидакси в горох и шляпке предстала на публике с мужем и детьми

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям появились на церковной службе. Кейт Миддлтон снова очаровала публику.

Безупречная леди: Миддлтон в платье мидакси в горох и шляпке предстала на публике с мужем и детьми
Кейт МИддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Влюбленные уже больше 10 лет счастливы вместе. Они зачастую вдвоем появляются на светских мероприятиях и важных встречах. Несмотря на большое количество королевских обязанностей, у них хватает время и на воспитание детей.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта уже учатся в школе, а вот принцу Луи только три года, поэтому его родители редко берут с собой на мероприятия.

На днях герцог и герцогиня Кембриджские вернулись из тура по Центральной Америке. Почти за неделю они посетили три государства. А вот 29 марта пара отправилась на службу в церковь.

В честь Дня памяти принца Филиппа королева Елизавета II собрала родных. Лишь принц Гарри и Меган Маркл не приехали. Для такого случая Кэтрин выбрала черное платье мидакси в мелкий горошек. Наряд Alessandra Rich дополнили широкополая шляпка и лодочки в тон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press

Миддлтон и принц Уильям вели за руки детей. С ними были принц Джордж и принцесса Шарлотта. Они были одеты в одной гамме с папой.

Королевские супруги приехали в церковь на поминальную службу в Вестминстерском аббатстве. Шарлотта выглядела грустной, тогда мама решила ее подбодрить. Эксперт Жаки Пресс, который умеет читать по губам, расшифровал их разговор.

«Ты можешь улыбаться», — цитирует Daily Mail расшифрованные слова Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта. Фото: Global Look Press

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