«С юмором все в порядке»: Валерия засветила Киркорова на рабочих кадрах «Маски»

Певица Валерия порадовала своих поклонников кадрами, сделанными во время работы над шоу «Маска» канала НТВ.
«Немного о том, как это было», — подписала видео певица.
Жена Иосифа Пригожина выглядела в кадре просто роскошно в своей черной кокетливой шляпке и шелковой блузке с леопардовым принтом оттенка фуксии. Яркая и необычная!
А вот Филипп Киркоров — весьма странно. В один момент он начал открывать рот, видимо, передразнивая кого-то или стараясь рассмешить публику. Однако фолловеры восприняли это поведение неоднозначно.
«С юмором все в порядке», «Киркоров — чудак какой-то», «Это что он делает, не пойму?» — написали пользователи Сети.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.