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«С юмором все в порядке»: Валерия засветила Киркорова на рабочих кадрах «Маски»

Певица поделилась с поклонниками видео, которое сделали во время съемок шоу.

«С юмором все в порядке»: Валерия засветила Киркорова на рабочих кадрах «Маски»
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Певица Валерия порадовала своих поклонников кадрами, сделанными во время работы над шоу «Маска» канала НТВ.

«Немного о том, как это было», — подписала видео певица.

Жена Иосифа Пригожина выглядела в кадре просто роскошно в своей черной кокетливой шляпке и шелковой блузке с леопардовым принтом оттенка фуксии. Яркая и необычная!

А вот Филипп Киркоров — весьма странно. В один момент он начал открывать рот, видимо, передразнивая кого-то или стараясь рассмешить публику. Однако фолловеры восприняли это поведение неоднозначно.

«С юмором все в порядке», «Киркоров — чудак какой-то», «Это что он делает, не пойму?» — написали пользователи Сети.

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