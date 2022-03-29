Пока вы читали новости, она качала пресс! Михалкова показала идеальное тело «восьмеркой»

В свои 38 лет экс-звезда «Уральских пельменей» выглядит на двести процентов!

Юлия Михалкова не скрывает: чтобы сохранить красоту и молодость, она прилагает много усилий. Однако, глядя на 38-летнюю артистку, понимаешь — труды экс-звезды «Уральских пельменей» явно были не зря.

В личном блоге знаменитость сверкнула фигурой в виде идеальной восьмерки, продемонстрировав узкую талию и округлые женственные линии. Видно, что своему прессу Михалкова уделяет большое внимание.

«Роскошная какая!», «Юлия, вы мой кумир, восхищаюсь вами уже много лет, а вы ни капли не меняетесь», «Это я удачно увидела, пошла выбросила булки, которые только что купила на обед!» — прокомментировали снимок знаменитости ее фолловеры.

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