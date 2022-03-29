«Макеева вставляет зубы плиточнику»: известная блогерша унизила актрису

На днях стало известно, что бывшая жена нынешнего супруга актрисы Анастасии Макеевой очень хорошо устроила свою личную жизнь.
Светлана Малькова после развода с Романом Мальковым уехала жить в США и планирует выйти замуж за небедного американца.
Известная своими язвительными выпадами в адрес звезд блогерша Лена Миро не смогла пройти мимо столь замечательного факта.
Она написала пост в соцсети, которым унизила актрису Анастасию Макееву, намекнув, что та проиграла от замужества с Романом Мальковым.
«Пока Макеева вставляет зубы своему плиточнику и лепит ему на фасад герб, его бывшая жена Светка не теряется.
А как Макеева поживает? У Насти имеется плиточник Мальков с дешевыми зубами и собственной родовой программой, в которую Настя, по ее словам, вошла. Я бы даже сказала, вбежала, роняя тапки», — написала Лена Миро.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.