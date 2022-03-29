«Макеева вставляет зубы плиточнику»: известная блогерша унизила актрису

Лена Миро поиздевалась над Анастасией Макеевой после отъезда в США Светланы Мальковой.

На днях стало известно, что бывшая жена нынешнего супруга актрисы Анастасии Макеевой очень хорошо устроила свою личную жизнь.

Светлана Малькова после развода с Романом Мальковым уехала жить в США и планирует выйти замуж за небедного американца.

Известная своими язвительными выпадами в адрес звезд блогерша Лена Миро не смогла пройти мимо столь замечательного факта.

Она написала пост в соцсети, которым унизила актрису Анастасию Макееву, намекнув, что та проиграла от замужества с Романом Мальковым.

«Пока Макеева вставляет зубы своему плиточнику и лепит ему на фасад герб, его бывшая жена Светка не теряется. А как Макеева поживает? У Насти имеется плиточник Мальков с дешевыми зубами и собственной родовой программой, в которую Настя, по ее словам, вошла. Я бы даже сказала, вбежала, роняя тапки», — написала Лена Миро.

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