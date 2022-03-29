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Кейт Миддлтон отведала багамский деликатес для взрослых

Во время своего турне по странам Карибского бассейна герцогиня Кембриджская, в отличие от своего мужа, съела сырую раковину с необычным эффектом.

Кейт Миддлтон отведала багамский деликатес для взрослых
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон стала большой любовью принца Уильяма. Они встречаются еще с тех пор, как познакомились в вузе. Избранница принца много лет ждала предложения руки и сердца. Но теперь у них уже трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Пара часто появляется на публике. Папарацци следят за каждым их жестом. Особенно публику умиляет, когда супруги общаются друг с другом с помощью мимики.

На днях Миддлтон вернулась с мужем из тура по Центральной Америке. Примечательно, что они посетили Белиз, Ямайку и Багамы. Герцогиня Кембриджская несколько раз удивила публику своими образами.

Она даже щегольнула в шортах, чего не делала 10 лет. А вот во время очередного выхода в свет на Багамах Кэтрин рискнула попробовать местный деликатес — сырую ракушку, которая обладает эффектом увеличения потенции, как у «Виагры», по словам местных жителей.

Примечательно, что принц Уильям от такого блюда отказался. А вот Миддлтон оказалась более авантюрной. Мастер-класс по приготовлению блюд местной кухни прошел успешно. Супруги подкололи друг друга.

«А я смелее, чем Уильям», — заявила герцогиня.

«Я это переживу», — ответил ей муж.

«Это было прекрасно», — заверила Кэтрин.

Во время променада по острову супруги пообщались с местными жителями и посетили общины, которые все еще восстанавливаются после разрушительного урагана «Дориан» 2 года назад.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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