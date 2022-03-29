Дочка — в пальто, сын — в костюме: Миддлтон и принц Уильям появилась с детьми на церковной службе

Королева Елизавета II собрала всю семью и европейские королевские семьи на дне памяти в честь принца Филиппа.

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Они справляются со своими королевскими обязанностями. Ранее брат принца Гарри с женой Меган Маркл покинули Великобританию.

С тех пор у герцога и герцогини Кембриджских прибавилось работы. Недавно они провели почти неделю в туре по Центральной Америке. Примечательно, что в день Кэтрин меняла по несколько образов.

Но к 29 марта супруги вернулись во дворец. Этот день стал особенным, так как был посвящен памяти принца Филиппа, который умер в апреле прошлого года. Королева Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике.

Она вязала с собой в церковь тросточку. А вот Миддлтон и принц Уильям пришли на службу со старшими детьми. Принцесса Шарлотта была в темно-синем пальто и босоножках. А вот принц Джордж предстал в костюме, как и папа.

Вся семья оделась в одной гамме. Однако Кэтрин решила выделиться, облачившись в черное платье в горох Alessandra Rich, которое дополнила шляпкой Philip Treacy. Она сделала акцент на стройных щиколотках.

Публика восхитилась тем, как выглядит жена принца Уильяма. Многие также поразились тому, как выросла принцесса Шарлотта. Поклонники отметили, что девочка стала еще больше похожа на свою прабабушку — королеву Елизавету II. А вот принц Джордж уже скоро перерастет отца. Только маленький принц Луи отсутствовал. По всей видимости, его родители оставили во дворце.