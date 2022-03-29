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Дочка — в пальто, сын — в костюме: Миддлтон и принц Уильям появилась с детьми на церковной службе

Королева Елизавета II собрала всю семью и европейские королевские семьи на дне памяти в честь принца Филиппа.

Дочка — в пальто, сын — в костюме: Миддлтон и принц Уильям появилась с детьми на церковной службе
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Они справляются со своими королевскими обязанностями. Ранее брат принца Гарри с женой Меган Маркл покинули Великобританию.

С тех пор у герцога и герцогини Кембриджских прибавилось работы. Недавно они провели почти неделю в туре по Центральной Америке. Примечательно, что в день Кэтрин меняла по несколько образов.

Но к 29 марта супруги вернулись во дворец. Этот день стал особенным, так как был посвящен памяти принца Филиппа, который умер в апреле прошлого года. Королева Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике.

Она вязала с собой в церковь тросточку. А вот Миддлтон и принц Уильям пришли на службу со старшими детьми. Принцесса Шарлотта была в темно-синем пальто и босоножках. А вот принц Джордж предстал в костюме, как и папа.

Вся семья оделась в одной гамме. Однако Кэтрин решила выделиться, облачившись в черное платье в горох Alessandra Rich, которое дополнила шляпкой Philip Treacy. Она сделала акцент на стройных щиколотках.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Global Look Press

Публика восхитилась тем, как выглядит жена принца Уильяма. Многие также поразились тому, как выросла принцесса Шарлотта. Поклонники отметили, что девочка стала еще больше похожа на свою прабабушку — королеву Елизавету II. А вот принц Джордж уже скоро перерастет отца. Только маленький принц Луи отсутствовал. По всей видимости, его родители оставили во дворце.

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