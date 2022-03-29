Хаматову с постановкой «Горбачев» собираются наградить на Московской премии «Гвоздь сезона»

Уже четвертого апреля это должно случиться в Театральном центре «На Страстном».

Актрису Чулпан Хаматову, судя по всему, собираются в недалеком будущем наградить в России престижной театральной премией, что вызывает определенные вопросы.

Как утверждает телеграм-канал «НеМалахов», четвертого апреля в Театральном центре «На Страстном» состоится юбилейная XX церемония награждения лауреатов Московской ежегодной театральной премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона».

Любопытно, что в списке значится и постановка «Горбачев» Государственного Театра Наций. Ее режиссер Алвис Херманис. Именно он пристроил Хаматову в Рижский театр после ее побега из России. В «Горбачеве» Чулпан Хаматова исполняет главную роль Раисы Максимовны Горбачевой, жены последнего генерального секретаря ЦК КПСС.

Напомним, что Чулпан Хаматова не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию. Она ясно дала понять, что будет жить в экопоселке недалеко от Риги.

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