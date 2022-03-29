«Свекровь обещала «лечь костьми» перед ЗАГСом»: Элла Суханова из «Дома-2» отмечает вторую годовщину со дня свадьбы

Экс-участница реалити-шоу Элла Суханова уже не впервые заявляет о проблемах в отношениях с мамой второго мужа.

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова 29 марта празднует бумажную свадьбу. Исполнилось два года с того дня, как она и ее избранник стали мужем и женой.

Элла Суханова напомнила своей аудитории об этом событии, заодно слегка пнув маму своего супруга, с которой у нее сложные отношения. Женщина протестовала против брака сына с выпускницей «Дома-2».

«Моя попытка номер 2. Свекровь обещала «лечь костьми» перед ЗАГСом, но как видите на первом фото, мы там никого не нашли. Со второй годовщиной свадьбы поздравляю тебя, мой муж! Тебе со мной очень повезло», — написала Элла Суханова.

Кстати, она уже как-то рассказывала, что не ладит с мамой мужа. Элла никогда не бывает в доме свекрови, и бабушка видится с внучкой Эвелиной только на территории Сухановой.

Этот брак стал для Эллы Сухановой вторым. На «Доме-2» она выходила замуж за Игоря Трегубенко.

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