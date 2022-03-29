«Меньшова уже далеко, Хаматова не вернется»: Кушанашвили намекнул на отъезд еще одной звезды

При этом в своих соцсетях телеведущая утверждает, что она находится в столице.

Телеведущий Отар Кушанашвили во время своего шоу «Каково?» обмолвился, что телеведущая Юлия Меньшова покинула родной город.

В какой-то момент во время своих размышлений Отар Кушанашвили вспомнил продюсера Иосифа Пригожина, который лоялен к власти.

«Пригожин – человек патерналистский. Патерналистский. Господи, если ему жена Валерия смысл этого слова не подскажет, то никто не подскажет», — заметил Кушанашвили, подшутив над продюсером.

«Юлия Меньшова уже далеко. Чулпан Хаматова уже не вернется. Да и… с ней». Отар Кушанашвили

Ранее Юлия Меньшова в соцсетях говорила, что находится в России. В частности, она утверждала, что недавно ездила по улицам Москвы с таксистом.

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