Григорий Лепс прогорел из-за юбилейного концерта Юрия Антонова

Певец и продюсер Григорий Лепс два года назад решил провести юбилейный концерт мэтра Юрия Антонова. И за пару месяцев до пандемии артист заключил договор с Кремлевским дворцом на проведение мероприятия.

Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года. Но потом московские власти ввели ограничения из-за коронавируса и мероприятия отложили на 2021 год. Кроме того, в целях экономии Лепс перенес юбилей в «Крокус Сити Холл» — площадку, которой владеет его друг Эмин Агаларов.

Однако представители администрации Кремлевского дворца остались без денег и отправились в суд.

В итоге на днях Арбитражный суд столицы вынес решение взыскать с «Продюсерского центра Григория Лепса» 1 млн 950 тысяч рублей плюс судебные расходы — 32,5 тысячи.

Однако Лепс сдаваться не намерен и собирается подавать апелляцию, пишет сайт kp.ru.

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