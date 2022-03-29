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Два Тарасовых в одном возрасте: Костенко показала, как ее маленький сын поразительно похож на своего отца

Маленькому Алеше исполнилось 5 месяцев.

Два Тарасовых в одном возрасте: Костенко показала, как ее маленький сын поразительно похож на своего отца
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети

35-летний футболист Дмитрий Тарасов много лет мечтал о сыне. Первая жена Оксана Пономаренко родила ему дочь Ангелину в 2009 году, вторая жена Ольга Бузова так и не подарила спортсмену детей, от третьей — Анастасии Костенко — у футболиста трое детей.

Тарасовы воспитывают двух дочек Милану и Еву (2010-го и 2008-го годов рождения), а также сыночка Алешу, который родился ровно пять месяцев назад.

«А нашему маленькому мужчине сегодня 5 месяцев. Ну пупсик же!» — написала в своем телеграм-канале Анастасия Костенко.

Также модель сопоставила фотографии сына и мужа в одном возрасте, когда им было по одному месяцу. Публика была удивлена, как похожи сын и отец.

Дмитрий Тарасов в детстве и сын. Фото: t.me/tarasovfamily

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