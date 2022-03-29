Сгорбленная и с палочкой: Елизавета II впервые за 5 месяцев появилась на публике

95-летняя королева Великобритании Елизавета II почти полгода не выходила к людям. Монаршия особа перенесла коронавирус и очень ослабла после него. Во дворце рассказывают, что даже со своими любимыми собачками корги она теперь не выходит на прогулку.

Нарушить свое 5-месячное уединение Елизавета II все-таки решилась. Поводом стал день памяти ее мужа принца Филиппа, который ушел из жизни год назад в возрасте 99 лет.

Королева вошла в здание Вестминстерского аббатства сгорбленной, с тростью, под руку со своим сыном герцогом Йоркским.

Ранее королева Елизавета отказывалась идти на службу в Вестминстерское аббатство в День Содружества, для Великобритании это значительный праздник и королева никогда не пропускала это событие. Однако 14 марта на торжестве был вместо нее принц Чарльз.

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