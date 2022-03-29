«Я, конечно, люблю путешествовать»: Прохор Шаляпин объяснил, почему не уехал за рубеж

Музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграме» объяснил, почему не уехал из России в отличии от некоторых других российских звезд.

«Я, конечно, люблю путешествовать, уже много где побывал и, надеюсь, еще побываю, но в такое сложное и даже, можно сказать, переломное время искренне считаю самым правильным — оставаться в родной стране вместе со всеми, как говорится, и в горе, и в радости». Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, самое комфортное место для его души — в России. Про всех уехавших из страны артистов музыкант заявил, что это их личный выбор. А вот правильный он был или нет — покажет только время.

Напомним, что из России за последнее время уехало сразу несколько известных артистов. Среди них есть очень известные личности.

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