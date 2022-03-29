«Верю, что будет главенство закона, а не русофобских эмоций»: Жорин – о блокировке счетов в Италии

Как отметил адвокат, суд не может вынести никакого другого решения, кроме как разблокировки счетов.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как будет действовать после блокировки своих счетов и вкладов в итальянском банке Intesa.

«Я сейчас в Милане. Мы будем обращаться в суд. Я верю, что все-таки будет главенство закона, а не русофобских эмоций, которые набирают обороты. Суд не может вынесли никакого другого решения, как разблокировать мои счета. К счастью, у меня есть счета и в других банках. А вот наши граждане, которые имели депозиты только в Intesa, столкнулись с проблемами. Им можно только посочувствовать». Сергей Жорин

Как отметил Сергей Жорин, его случай уже прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. «После этого позвонил мой менеджер и мне разрешили провести одну транзакцию. Что тоже смешно и абсурдно. Я могу поесть и попить, а потом счет снова заблокируют. Ну, то есть маразм крепчал. Поскольку я адвокат, то мы будем обращаться в суд», — заметил Жорин.

Ранее Сергей Жорин отмечал, что все его счета в ведущем итальянском банке Intesa Sanpaolo оказались заблокированы. Причина в том, что он русский. Кроме того, в транскрипции его фамилии есть буква Z.

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